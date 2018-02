Sassari. Serata folk a Casa Serena

Musica, canti, danza e poesia sono gli ingredienti della serata che si terrà sabato 24 febbraio a Casa Serena. Ospiti di eccezione saranno gli artisti di Chiaramonti che dalle 16.30 animeranno la residenza di via Pasubio. Protagonista dell'evento sarà la tradizione folk, grazie all’associazione culturale Carrozzu Longu, alla partecipazione di Franco Sechi, del coro de Tzaramonte e del Coro Doria diretti dal maestro Salvatore Moraccini, del gruppo folk Santu Matteu e dello scrittore e linguista Tore Patatu che leggerà brani e racconterà aneddoti su Chiaramonti. Gli artisti del paese dell'Anglona sono legati a Casa Serena da un rapporto d'affetto e collaborazione che va avanti da anni. L'appuntamento è organizzato dal Comune di Sassari in collaborazione con la Coopas.



La residenza intanto pensa già alla Giornata della donna, l'8 marzo. Dopo il successo avuto con l'iniziativa per san Valentino, invita tutti i cittadini e le cittadine a inviare racconti e brani sulla donna (massimo 30 righe) entro il 5 marzo o via mail all'indirizzo baingio.cadoni@comune.sassari.it o consegnandoli a mano a Casa Serena. I più belli e significativi saranno letti durante la serata dell'8 marzo.