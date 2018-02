Olbia. Entrano in casa di un anziano per vendergli del formaggio ma tentano di derubarlo, arrestati

Questa mattina i Carabinieri della Stazione di Padru, con la collaborazione degli agenti di Olbia e della Compagnia di Ozieri, hanno arrestato tre uomini tutti di Buddusò e con precedenti, responsabili del tentato furto aggravato in abitazione, in concorso tra loro, ai danni di un anziano 89enne di Olbia.



Il furto, tentato a fine novembre 2017 nel Comune di Olbia, non è riuscito per l’inaspettato arrivo del nipote della vittima che ha messo in allarme gli arrestati che sono immediatamente fuggiti. Erano entrati nell’abitazione dell’anziano con la scusa di vendere del formaggio e mentre uno teneva impegnata la vittima, il complice stava rovistando nelle stanze dell’appartamento. Dopo l’allarme dato dal nipote al 112 con l’indicazione del tipo di veicolo utilizzato per allontanarsi, sono stati immediatamente predisposti dei posti di blocco che hanno permesso di intercettare uno dei mezzi usati per la fuga mentre transitava nel Comune di Padru. Nonostante i tre si fossero divisi per la fuga, le indagini dei Carabinieri di Padru hanno permesso di identificare tutto il gruppo. Sono tutti e tre agli arresti domiciliari.