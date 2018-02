Lavoro nel nord Sardegna, dopo i controlli una posizione su due è irregolare

di SSN

Lavoro nero, evasione ed elusione contributiva, appalti irregolari ed interposizione illecita nelle prestazioni di mano d’opera, false cooperative, tirocini, falsi imprenditori e lavoratori autonomi che nascondono veri e propri lavoratori dipendenti. Sono questi alcuni tra i prioritari ambiti d’intervento su cui concentrerà l’attenzione l’Ispettorato Territoriale del lavoro di Sassari, diretto da Massimiliano Mura. Non saranno trascurate le verifiche sulle violazioni dell’orario di lavoro e dei riposi, delle condizioni di lavoro e di sicurezza nei settori dell’edilizia, dell’agricoltura, della logistica e dei trasporti su strada.



La selezione degli obiettivi parte dall’esame dei dati della vigilanza degli ultimi anni e soprattutto di quelli dell’anno 2017, dai quali è emerso un sensibile incremento delle violazioni in materia di intermediazione nelle prestazioni di lavoro, spesso realizzate da cooperative che solo sulla carta perseguono il fine mutualistico.

Il contrasto alle più importanti violazioni e l’attività di prevenzione nei confronti dei più gravi fenomeni di sfruttamento della mano d’opera sarà attuato con la costante collaborazione delle altre Istituzioni impegnate a garantire la sicurezza sul lavoro e l’ordine pubblico.



I risultati del 2017

L’anno 2017 ha visto l’avvio dell’Ispettorato nazionale del lavoro, nuovo Ente che integra le funzioni ispettive a tutela dei rapporti di lavoro (vigilanza lavoristica), in materia di salute e sicurezza (vigilanza “tecnica”) ed in materia contributiva, previdenziale ed assicurativa.



I settori d’intervento

Nessun settore produttivo è immune da irregolarità nei rapporti di lavoro, con un picco nel settore dell’edilizia, dovuto all’incidenza delle violazioni in materia di salute e sicurezza. Ecco i dati analitici (in termini di percentuali di aziende irregolari sul totale di aziende sottoposte a verifica):

edilizia 58,67% (335 aziende irregolari; 108 lavoratori in nero; 5 aziende sospese);

terziario 57,86% (556 aziende irregolari; 362 lavoratori in nero; 18 aziende sospese);

agricoltura 53,66% (22 aziende irregolari; 28 lavoratori in nero);

industria 53,66% (44 aziende irregolari; 19 lavoratori in nero; 2 aziende sospese).



Le sanzioni irrogate A fronte di 3.334 violazioni amministrative lavoristiche accertate, sono stati riscossi € 224.138,00. Le sanzioni definitive a seguito di ordinanza ammontano ad €. 3.054.947,30. Sono da aggiungere 272 violazioni prevenzionistiche (la gran parte di natura penale) in relazione alle quali sono stati riscossi €. 249.067,40. La tutela economica dei lavoratori La tutela dei crediti retributivi dei lavoratori, attuata mediante la conciliazione monocratica, ha visto la conclusione di 117 accordi tra datore di lavoro e lavoratore (a fronte di 156 conciliazioni trattate, pari ad un tasso del 75% di accordi riusciti), per un valore di somme riconosciute in favore dei lavoratori pari ad €. 520.551,90. La tutela coattiva dei crediti retributivi dei lavoratori, attuata mediante la diffida accertativa, ha consentito l’adozione di titoli esecutivi in favore dei lavoratori stessi, pari ad €. 1.853.151,87 a cui sono da sommare € 4.902,83 pagati prima dell’adozione del titolo esecutivo ed €.155.208,00 riconosciuti dai datori di lavoro in sede conciliativa.