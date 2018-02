Trecento danzatori a Sassari per le selezioni internazionali

di SSN

Domenica 25 febbraio il Teatro Verdi di Sassari ospiterà le selezioni di danza classica, moderna e contemporanea del Concorso internazionale della Conféderation Nationale de la Danse. Parteciperanno circa 300 danzatori sardi che si contenderanno l’accesso alle finali internazionali in programma in Spagna e Lussemburgo rispettivamente a maggio e novembre. I talenti in erba della Sardegna studiano nelle migliori scuole di danza dell’isola e coltivano un sogno nel cassetto, diventare ballerini professionisti e calcare le scene dei principali teatri del mondo.



La tappa in Sardegna del concorso CND rappresenta un’ottima occasione per mettersi alla prova e testare le proprie capacità. Gli appassionati di danza e i semplici curiosi potranno assistere e incoraggiare i candidati. L’appuntamento è per tutti alle ore 11,30. E’ possibile consultare l’ordine d’ingresso dei danzatori e i risultati sul sito www.aed.dance