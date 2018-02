Condizioni meteo avverse: neve sul nord Sardegna domenica e lunedì

di SSN

Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile, ha diffuso un avviso di CONDIZIONI METEO AVVERSE e comunica che a partire dalle ore 12 di domenica 25 febbraio e sino alla mezzanotte del 26.



Nella seconda parte della giornata di domani domenica (25 febbraio) si pevedono nevicate sulla Sardegna centro-settentrionale, a partire e con maggiore probabilità dal settore nord-orientale; quota neve intorno ai 500 m s.l.m.

I fenomeni proseguiranno lunedì 26 e si attenueranno momentaneamente nella seconda parte della stessa giornata.

Probabili gelate, anche con formazione di ghiaccio sul manto stradale, nelle zone interne.



Neve e gelo: massima prudenza limitando gli spostamenti in auto ai soli casi indispensabili, prestando attenzione al fondo stradale; guidare con particolare prudenza in quanto è possibile la formazione di ghiaccio sulle strade. Non utilizzare mezzi di trasporto a due ruote.



Lungo la strada statale 131 dal Km 137+900 al Km 179+500 (altopiano di Campeda), per effetto dell'Avviso, vige l'obbligo di catene a bordo o l'utilizzo di pneumatici invernali (da neve) oppure di altri mezzi antisdrucciolevoli omologati e idonei ad essere prontamente utilizzati.



Tutta la popolazione è obbligata a seguire le norme di comportamento previste dal Piano di Protezione Civile del proprio Comune, in particolare per quanto riguarda le attività obbligatorie svolte nelle aree più a rischio (es. aziende agricole, agrituristiche e zootecniche, allevatori, ecc.).



Gli esposti a rischi specifici, quali le persone che obbligatoriamente devono sottoporsi a cure mediche presso ospedali o che hanno esigenza di essere vicino a centri di cura o punti nascita.

Le norme di comportamento da adottare prima, durante e dopo fenomeni di carattere nevoso sono consultabili al seguente indirizzo web:

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_cosa_fare_idrogeologico.wp?contentId=APP34729