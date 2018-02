Psr, liquidati oltre due milioni di euro per le aziende agricole sarde

di SSN

L’Agenzia nazionale per le erogazioni in Agricoltura, ha firmato il decreto 140 che prevede la liquidazione di 2milioni 599mila e 123,24 euro per 1157 domande, del Programma di sviluppo rurale (PSR), presentate dalla aziende sarde.



Oltre 1milione 400mila euro sono destinati alla Misura 13 per l’Indennità compensativa alle zone montane o svantaggiate dell’Isola, mentre poco più di 540mila euro sono in pagamento per la Misura 10 sulla difesa del suolo. I fondi del PSR sono cofinanziati al 48% dall’Unione europea, al 36,4% dallo Stato e per il 15.6% dalla Regione.