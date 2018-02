Dalla Regione 100mila euro per le manifestazioni fieristiche zootecniche

Su proposta dell’assessore dell’Agricoltura, Pier Luigi Caria, la Giunta ha licenziato, nei giorni scorsi, la delibera sul regime di aiuti per l’organizzazione e la partecipazione alle tre manifestazioni fieristiche zootecniche di Arborea, Ozieri e Macomer programmate come ogni anno nei prossimi mesi primaverili. Per i tre appuntamenti sono stati stanziati, così come previsto nella Legge di stabilità 2018, 100mila euro. Le risorse sono così ripartite: 38mila euro per la manifestazione fieristica dei bovini da carne di Ozieri; 31mila per la manifestazione degli ovini di Macomer; 31mila per quella dei bovini da latte di Arborea. Le procedure di attuazione degli interventi saranno affidate ai rispettivi Comuni.