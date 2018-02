Torres forza 4, abbattuto il Valledoria

di SSN

La Torres attende un tempo al Vanni Sanna prima di scatenarsi contro il Valledoria nella nona giornata di ritorno del campionato di Eccellenza. I quattro gol dei sassaresi sono arrivati tutti nella seconda frazione.



I rossoblù recriminano per un paio di azioni in area nei primi 45' con Spinola al 30' e Diouf al 44'. Il Valledoria si fa pericoloso con una conclusione a fil di palo di Wilson e tiene bene in difesa. Ma non basta: i sassaresi si scatenano al rientro in campo dagli spogliatoi.



Apre le danze al 4' Scioni su rigore e raddoppia Spinola al 28'. La formazione di Tortora rallenta un po' per poi spingere ancora in chiusura quando arrivano il terzo gol di Sarritzu al 43' e la chiusura del poker con Chelo al 48'.