Torna il "Premio Farace" dell'Università di Sassari riservato alle scuole

L’Università degli studi di Sassari attraverso la Commissione per le problematiche degli studenti disabili ha bandito, anche per l’anno accademico 2017/2018, un concorso per l’assegnazione di 4 premi da mille euro ciascuno per i migliori elaborati su temi correlati alla disabilità. Il Premio è intitolato come negli anni precedenti alla memoria di Francesco Farace, ricercatore e studioso dell'Università di Sassari, prematuramente scomparso. Il concorso è riservato agli studenti iscritti al III, IV e V anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado delle province di Sassari, Olbia-Tempio, Nuoro e Oristano. Gli interessati dovranno inviare gli elaborati (in forma scritta, grafica o di tipo musicale) all’Università degli Studi di Sassari, Ufficio Orientamento e Job Placement, Piazza Università, 21 Sassari 07100, o consegnarli a mano all'Ufficio Protocollo, entro le 13.00 del 16 marzo 2018. Il concorso si propone di sensibilizzare i giovani alle problematiche legate alla disabilità.



Le modalità di partecipazione sono descritte nel bando, pubblicato sul sito dell’Università degli Studi di Sassari al link https://www.uniss.it/bandi/bando-premi-di-studio-sulla-disabilita-francesco-farace-2018.