Occulta al fisco oltre 300 mila euro, fermato evasore ad Iglesias

Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le fiamme gialle della tenenza di iglesias hanno condotto una verifica fiscale nei confronti di una societa’ operante a carbonia nel campo dell’edilizia. L’azione dei finanzieri è stata orientata alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi delle disposizioni tributarie vigenti ai fini delle imposte dirette, dell’i.v.a. e dell’i.r.a.p.

All’esito dell’attività di verifica, e’ stato constatato che il professionista ha operato inosservando la normativa civilistico – fiscale, disattendendo agli obblighi contabili, dichiarativi e di versamento dei tributi, risultando, per le due annualità sottoposte a controllo, evasore totale. Le operazioni di servizio, quindi, hanno consentito di constatare la sottrazione di ricavi per complessivi 309.444 €. La ditta ha inolte omesso di versare le ritenute operate nei confronti dei propri lavoratori dipendenti per un importo pari a 13.104 €.