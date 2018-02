Differenziata, l'altra faccia della città di Alghero

Che gli algheresi non siano pronti per la differenziata lo dimostrano queste immagini che circolano sui social network. Nella via più trafficata e centrale della città catalana, ecco che invece delle isole ecologiche spuntano le discariche all-inclusive. Visto che la differenziata implica un impegno del cittadino non da poco, che deve, per regolamento comunale, modificare le sue abitudini di conferimento, chi non riesce nell'intento, carica in macchina i suoi bustoni e li scarica a sera tarda nei pochi cassonetti rimasti in circolazione. Così , i cassonetti superstiti, diventano preda dei meno diligenti, e in poche ore questo è il risultato. La medesima situazione si può constatare in altre zone della città, e in punti ben visibili. La campagna di sensibilizzazione ad opera del comune, purtroppo non è bastata per debellare l'incivilità.