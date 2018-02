Gold Bio 2018 all'Accademia Olearia di Alghero

Lo scorso weekend, 24 e 25 febbraio a Lodi, presso il Parco Tecnologico Padano, una giuria di esperti degustatori d’olio, provenienti da tutto il mondo, con capo Panel il noto degustatore ed Esperto, Gino Celletti, ha assegna la medaglia “GOLD BIO 2018” all’Olio Extra Vergine d’oliva DOP Sardegna da Agricoltura Biologica di Accademia Olearia.



"Una medaglia- commenta il responsabile dell'Accademia Giuseppe Fois"- che conferma la qualità della produzione in particolare di quella certificata DOP, un prodotto che proviene dalla molitura di sole Olive di Cultivar Bosana, tipiche della nostra Sardegna, un premio quindi che non viene conferito solo ad Accademia Olearia ma all’intera nostra Isola, che rimarca la qualità della produzione agro-alimentare Isolana, e per cui noi, come azienda, cerchiamo di farci fautori ed ambasciatori."