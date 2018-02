Alghero.Reddito di inclusione sociale, in pagamento i fondi a beneficio di quasi 300 persone

In pagamento da domani, 28 febbraio, presso gli sportelli del Banco di Sardegna somme per complessivi 146 mila euro per due fonti di finanziamento regionali ( Legge 18/2016 e Legge 162/1998 ).

I Servizi Sociali hanno chiuso le pratiche per il Reddito di Inclusione Sociale ( Reis ) per il periodo febbraio 2018 a favore di 292 beneficiari per 123.097, 40 euro e per le misure di sostegno in favore di persone con handicap grave per il periodo gennaio 2018 a favore di 95 beneficiari per 23.504,33 euro.