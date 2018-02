Coldiretti. Cinque proposte a costo zero per i candidati alle politiche

Cinque proposte concrete, a costo zero per le casse pubbliche e da realizzare nei primi 100 giorni di governo. Sono contenute nel manifesto politico della Coldiretti che, domani, mercoledì 28, presenterà ai candidati sardi alle elezioni politiche del 4 marzo. Lo farà in due incontri: uno a Sassari, domani mattina alle 10 nella sede de La Nuova Sardegna e l’altro a Cagliari, domani pomeriggio alle 18 nella sala riunioni de L’Unione sarda.

“Presenteremo le nostre 5 proposte ai candidati – spiega il presidente di Coldiretti Sardegna Battista Cualbu -. Cinque proposte che porteranno importanti vantaggi non solo alle aziende agricole ma a tutta la filiera dall’agroalimentare made in italy”. Il presidente di Coldiretti Sardegna insieme al direttore Luca Saba esporranno ai candidati il manifesto della Coldiretti che in questi giorni si sta presentando a tutti i candidati al nuovo Parlamento nelle altre regioni e ai leader nazionali. Le coalizioni saranno poi chiamate a presentare il proprio programma agricolo e, se condividono, a firmare il manifesto della Coldrietti. “E’ un programma semplice ma efficace che mira alla salvaguardia dell’agroalimentare made in Italy, quindi anche a quello sardo – spiega il direttore Luca Saba -. Proposte a costo zero che potrebbero essere approvate nei primi 100 giorni della nuova legislatura”.