Alghero e Pesaro siglano accordo su turismo e cultura

I Comuni di Alghero e Pesaro siglano l'accordo sulla Cultura e il Turismo, nell'ottica di sviluppare azioni combinate per la crescita nei settori d'interesse comune. Il Protocollo d'Intesa per la "Sperimentazione di forme di valorizzazione integrata negli ambiti della Cultura e del Turismo" è stato firmato questa mattina presso la sala rossa del Comune di Pesaro dai Sindaci Mario Bruno e Matteo Ricci. La collaborazione con la città di Gioacchino Rossini, recentemente proclamata Città Unesco per la Musica, giunge proprio a 150 anni dalla morte del celebre compositore italiano. "Anno Rossiniano" che prevede un lungo programma di manifestazioni co-organizzati nelle due città e inseriti nel cartellone-eventi 2018 che la città di Alghero ha recentemente presentato al pubblico. L'intesa permetterà di definire programmi, pianificare azioni, realizzare iniziative condivise innescando un virtuoso processo di interazione interistituzionale a beneficio dei rispettivi territori e tendenti ad un rafforzamento delle capacità attrattive. Particolare importanza sarà rivolta alle attività di promozione turistica integrata e di comunicazione dell'offerta culturale, così da valorizzare in ambito nazionale ed internazionale i valori ambientali, identitari e linguistici dei rispettivi territori regionali. Prende vigore così il progetto di Alghero città della Cultura, delle Arti, della Musica tutto l'anno, nel più ampio network di Creative Cities Unesco.