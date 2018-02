Stintino al “Borgo dei borghi”: aperte le votazioni

E' iniziata nei giorni scorsi la procedura di votazione del borgo dei borghi edizione 2018. Il paese che si affaccia sul golfo dell'Asinara, unico paese sardo in gara, si contenderà, con gli altri 19 Comuni selezionati, il titolo per l'edizione di quest'anno.



La presentazione di Stintino all'interno del programma che va in onda durante la trasmissione televisiva Kilimangiaro, su Rai Tre, è avvenuta domenica 21 gennaio. Una prima occasione per Stintino che in questi anni è cresciuta non solo dal punto di vista urbanistico ma anche dal punto di vista dell'accoglienza, della cultura, dell'ambiente e della consapevolezza dei valori della propria storia e tradizione.



Ecco cosa bisogna fare per votare. È necessario accedere al link http://rai.it/borgodeiborghi, quindi scegliere l'area dedicata a Stintino, cliccare sul tasto “vota”, accedere con il proprio account “RaiPlay” oppure effettuare la registrazione. Una volta registrati sarà possibile votare. Tutti possono sostenere Stintino sino al 18 marzo effettuando la votazione una volta al giorno.