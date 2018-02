Protezione Civile, dalla Giunta 500 mila euro ai comuni montani

Ammonta a un totale di 500mila euro il programma annuale 2018 per l’assegnazione ai territori montani di risorse per far fronte alle spese dovute alle nevicate, approvato oggi dall’Esecutivo su proposta dell’assessora della Difesa dell’Ambiente Donatella Spano.



“Sono stanziamenti molto utili per le 33 amministrazioni comunali montane della Sardegna, destinati per legge alle spese per lo sgombero della neve e per l’acquisto e spargimento del sale”, spiega l’assessora Spano.