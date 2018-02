Tempio, arrestati madre e figlio per rapina ai danni di un'anziana 85enne

Questa mattina i Carabinieri di Tempio Pausania hanno arrestato madre e figlio, rispettivamente 57 e 24 anni, per rapina ai danni di un'anziana vedova di 85 anni.



La rapina risale alla sera del 28 gennaio, quando la donna, collaboratrice familiare della vittima, si era introdotta nell’abitazione di quest’ultima servendosi di una copia delle chiavi illecitamente in suo possesso e, aiutata dal figlio, aveva cercato di impossessarsi di oggetti di valore.

La rapina era riuscita solo in parte per l’istintiva reazione della povera donna che aveva messo in fuga la spregiudicata coppia madre-figlio. L'anziana donna venne strattonata e cadendo a terra si procurò la frattura del femore sinistro.



Gli accertamenti condotti dai militari della Stazione di Tempio sulla base della testimonianza fornita dalla vittima che ha sporto denuncia, hanno in poco tempo consentito di acquisire gli elementi necessari per l’emissione della misura cautelare nei confronti dei malviventi per il reato di rapina.



Non solo, le stesse indagini hanno fatto emergere nei confronti della donna arrestata anche altre responsabilità legate a precedenti furti nei confronti dell'anziana donna, sempre nel mese di gennaio, che aveva sottratto denaro contante e oggetti vari per un importo complessivo di circa 6.500 euro. Madre e figlio si trovano nel carcere di Bancali.