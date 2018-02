Tribù Teatrali, a Sassari, Cagliari e Santa Teresa il meglio del teatro indipendente italiano

Prenderà il via Sabato 10 Marzo da Sassari e proseguirà poi il giorno successivo a Cagliari la rassegna Tribù teatrali, contenitore del teatro indipendente di qualità organizzata da ArtsTribu giunta alla quarta edizione. Quattro appuntamenti da Marzo a Maggio nei teatri di Sassari, Cagliari e Santa Teresa Gallura.



Organizzata in collaborazione con Intrepidi Monelli di Cagliari, Via Roma 105, compagnia La Botte e il Cilindro, il prezioso patrocinio del Comune di Sassari e Santa Teresa di Gallura e l’aiuto di partner quali Il Vecchio Mulino e Grimaldi Lines, la rassegna offrirà un cartellone che anche quest’anno porterà dei professionisti della scena per quattro prime assolute regionali: per quanto riguarda Sassari, si comincia il 10 Marzo con Corinna Grandi, attrice milanese, e il suo spassosissimo monologo “Cosa Sarà Mai”, in cui si indaga il tema della maternità visto da un punto di vista decisamente insolito e senza peli sulla lingua.



Si proseguirà poi il 24 Marzo con “Master Shakespeare” della compagnia trentina raumTraum, che vedrà in scena Giulio Federico Janni in un monologo tragicomico a tema shakespeariano. Il 14 Aprile sarà poi la volta di una commedia musicale campione di incassi al botteghino: “Thats Amore”, con Marco Cavallaro, Ramona Gargano e Marco Maria della Vecchia: una commedia brillante che proprio in Sardegna festeggerà la sua 180° replica, dopo un successo che l’ha portata in tutto il territorio nazionale.



Gran finale infine il 5 Maggio con Francesca Epifani, già vincitrice del premio Histryo alla vocazione teatrale, che porterà in scena “Una donna sola”, capolavoro di Franca Rame in bilico fra comicità ed impegno. I biglietti per le date sassaresi possono essere acquistati in Via Roma 105 o online su www.artstribu.it, o al botteghino del teatro Ferroviario nei giorni di spettacolo