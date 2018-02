Legge 20, buco di 600 mila euro che non permetterà le cure a tante persone bisognose

Riportiamo una nota stampa del consigliere Giancarlo Carta, nella quale esprime tutto il suo rammarico per il buco di 600 mila euro, che dovevano essere utilizzati, secondo la legge 20, per le cure di persone bisognose.



"L’odierna riunione della V commissione (servizi sociali) che ha ascoltato in audizione l’assessora Spanedda, ha purtroppo preso atto di una certezza: i circa 600.000 euro, che mancano per poter pagare tutti gli utenti delle leggi di settore (legge 20 ed altre), non arriveranno.

Con buona pace dei bambini che aspettano le terapie e degli altri ammalati che attendono quelle provvidenze con ansia. Infatti l’80% di novembre e la totalità del mese di dicembre 2017 non arriveranno nelle tasche dei nostri concittadini.

Tutto ciò perché la giunta regionale, su una richiesta di 3 milioni e 600 mila euro necessari al comune di Sassari per poter pagare tutte le 12 mensilità a tutti gli utenti, ne ha erogati poco più di 3 milioni. Un taglio da parte della regione a guida PD intollerabile. E anche il 2018 non si preannuncia positivo, anzi. Gli uffici sono in attesa di una delibera della giunta regionale che porterà sicuramente ad un inasprimento della documentazione richiesta per poter accedere ai contributi che, inevitabilmente, porterà ulteriori disagi agli utenti.



Possiamo dire che fra ospedali che non funzionano e servizi sociali maltrattati e con notevoli tagli sugli stanziamenti, il governo PD della regione Sardegna sta fallendo nella sua missione più importante, cioè stare vicino ai più deboli. Una missione miseramente fallita nel totale silenzio della giunta comunale di Sassari che vede bene di non disturbare il governo amico regionale."