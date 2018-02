EuPuru, Ploaghe lancia una consultazione per riqualificare l'area dell'ex Genio Militare

Il comune di Ploaghe aderisce alla piattaforma informatica di partecipazione politica “EuPuru” e lancia una consultazione per la riqualificazione dell'area dei capannoni dell'ex Genio Militare. Attraverso l'adesione alla piattaforma sarà possibile attivare una serie di attività e proposte come il Crowdfunding civico (raccolta fondi finalizzata ad un progetto), generatori di idee e deliberatorium etc. Una tecnologia studiata e sviluppata con l'intento di permettere ai cittadini di partecipare alla gestione della cosa pubblica e al contempo dare modo alle amministrazioni di aprire realmente le proprie politiche al contributo della gente. L'ipotesi prevede di unire la “forza” della rete senza cadere nella spirale impersonale e in gran parte distruttiva dei social, rifacendosi alle esperienze di democrazia elettronica al fine di garantire un dibattito il più possibile largo ancorandolo al reale e non relegandolo solo al virtuale. La prima esperienza sarà appunto la consultazione pubblica sull'area dei capannoni situata nei pressi della stazione ferroviaria con la quale l'amministrazione comunale intende partecipare al bando regionale: “Programmi Integrati per il riordino urbano". Dalla discussione, cui seguirà un incontro pubblico, si intende trarre idee dai cittadini per la proposta progettuale che verrà presentata alla regione. Per poter partecipare occorre iscriversi al sito www.eupuru.eu e dire la propria entro il prossimo 9 marzo. Con questa attività il comune di Ploaghe, dopo aver attivato le consultazioni per la riqualificazione di diversi siti, i programmi “Nessuno Escluso”, “Cantiere salute”, la App “Municipium Ploaghe” e aver realizzato il nuovo sito internet diventa, secondo gli amministratori, sempre più aperto, partecipato, innovativo e al passo coi tempi.