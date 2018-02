Rapina in villa ad Alghero. Tre persone legate e immobilizzate, in fuga la banda con il bottino

Una banda di ladri questa notte ha fatto irruzione nella villa di un imprenditore algherese, mettendo a punto un colpo ben studiato e facendo perdere le proprie tracce. Ben sei malviventi, col volto incappucciato, che conoscevano le abitudini della famiglia, sono riusciti ad immobilizzare la moglie e il figlio dell'imprenditore, e da una prima ricostruzione anche il padrone di casa. Mentre l'intera famiglia era immobilizzata e terrorizzata, i ladri sono riusciti a recuperare denaro e gioielli e si sono dati alla fuga. Hanno persino portato via i telefonini alle vittime per evitare che una volta dileguati chiamassero le forze dell'ordine. Soltanto dopo la loro fuga, l'imprenditore è riuscito a liberarsi e si è recato in caserma per denunciare la rapina. Sei i banditi in fuga, immediato il dispiegamento di uomini dell'arma dei carabinieri che stanno monitorando tutta la zona. E' caccia ai rapinatori.