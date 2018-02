Cagliari. Lavoratori in nero nei ristoranti. La Guardia di finanza sanziona due attività

Le fiamme gialle del gruppo di Cagliari, nell’ambito delle attivita’ di contrasto al lavoro nero ed irregolare, hanno concluso 2 controlli nei confronti di altrettante realta’ commerciali, che hanno portato ad individuare, complessivamente, 8 lavoratori in nero. Le attivita’ hanno consentito di rilevare che, tra il personale trovato intento a svolgere la propria attivita’ lavorativa, figuravano soggetti privi di qualsiasi regolarizzazione formale del rapporto di impiego, sia sotto il profilo contributivo che assicurativo, circostanza questa che, oltre a costituire illecito amministrativo, non assicura ai lavoratori alcuna forma di tutela ed assistenza in caso, ad esempio, di infortunio. Nello specifico, sono state controllate 2 attivita’ commerciali operanti nel campo della ristorazione con sede nel capoluogo: gli esiti di tale attivita’ hanno portato all’individuazione, rispettivamente, di 2 e 6 lavoratori in nero, impiegati nella produzione o nella distribuzione dei prodotti alimentari.



Le persone trovate intente nella loro attivita’ lavorativa, ma sprovviste della necessaria contrattualizzazione, hanno dichiarato di aver cominciato a lavorare proprio il giorno del controllo, circostanza che comunque non esime il datore di lavoro dall’obbligo di registrare correttamente la posizione lavorativa del dipendente.