Iscol@, Pigliaru ad Alghero

Il presidente della Regione Francesco Pigliaru oggi ad Alghero per la presentazione degli esiti del concorso di progettazione che riguarda la scuola di via Tarragona. Nell’auditorium di via Malta, con il sindaco di Alghero Mario Bruno, gli architetti vincitori del concorso illustreranno l’intervento, da 3 milioni 750mila euro, inserito nel programma Iscol@, scuole del nuovo millennio, che rinnoverà le scuole medie della cittadina catalana: la struttura sarà completamente riqualificata e dotata di aule didattiche all’avanguardia e un auditorium musicale. Scuole del nuovo millennio rientra nel piano straordinario di edilizia scolastica su cui la Giunta Pigliaru punta fin dal suo insediamento, con investimenti per complessivi 7 milioni solo ad Alghero. Il progetto Iscol@, che oltre alle scuole del nuovo millennio comprende anche gli interventi di manutenzione straordinaria e rinnovo arredi, ha investito finora sull’edilizia scolastica oltre 300 milioni in tutta la Sardegna.



A seguire, Francesco Pigliaru parteciperà all’inaugurazione dei lavori del polo per l’innovazione LITEhouse, nella zona industriale San Marco.