Dinamo ed ETJCA: i valori dello sport e del lavoro

La Dinamo Banco di Sardegna è lieta di annunciare l’ingresso in casa biancoblu del nuovo Silver sponsor Etjca - Agenzia per il lavoro. Una partnership che trova espressione nella condivisione di valori e obiettivi comuni, quelli propri dello sport e dell’impegno per la comunità e per il territorio attraverso servizi di eccellenza.



Nata nel 1999 e presente con filiali in tutta Italia, Etjca - Agenzia per il lavoro è oggi fra i primi 10 player del mercato: è la risposta per le aziende che cercano un partner consolidato, affidabile e competente in grado di accompagnarle in tutti gli aspetti relativi alla gestione delle Risorse Umane e offre servizi per le persone in cerca di occupazione, proponendo opportunità in molteplici settori professionali, attraverso l’assunzione in somministrazione o direttamente in azienda, l’attivazione di tirocini extracurricolari, percorsi di formazione e politiche attive del lavoro per l’inserimento e il reinserimento lavorativo.



“E’ un grande onore che una realtà come ETJCA abbia deciso di sposare il nostro progetto, condividendo un percorso che ci accomuna per unità di valori, di intenti e di obiettivi – afferma con grande soddisfazione il presidente della Dinamo Banco di Sardegna Stefano Sardara -. La nostra squadra si arricchisce di un ‘giocatore’ di eccellenza, e siamo pronti a lavorare insieme con grande energia e con quel mix di umiltà e ambizione che da sempre accompagna la nostra mission”.



“Da sempre ETJCA ama sostenere eventi o squadre del mondo dello sport a più livelli – ha detto Guido Crivellin, Presidente di ETJCA –. Sport e lavoro sono due universi legati da tantissime affinità: in entrambi i contesti, infatti, si è vincenti solo con il giusto sacrificio, la passione per quello che si fa, il lavoro di squadra e una forte dose di responsabilità: amiamo dire che lo sport è anche questione di ETJCA”.



“Sono orgoglioso che la scelta di sponsorship sia ricaduta su una realtà sarda - afferma Antonio Baghino, Regional Manager di ETJCA -. La Dinamo Banco di Sardegna è una squadra di giovani che rappresentano un’eccellenza del territorio, che sa emozionare chi segue questo sport e che rispecchia i nostri valori”.