Politiche del 4 marzo. Vademecum per l'elettore

Il 4 marzo si vota per il rinnovo dei due rami del parlamento: Camera e Senato. I seggi saranno aperti domenica 4 marzo, dalle 7 alle 23. Per l’elezione della Camera possono votare i cittadini che alla data di domenica 4 marzo hanno compiuto diciotto anni; per l’elezione del Senato possono votare i cittadini che alla data di domenica 4 marzo hanno compiuto il venticinquesimo anno di età. Si vota con un segno sulla lista prescelta e il voto si estenderà anche al candidato uninominale collegato; oppure si potrà apporre un segno su un candidato uninominale e il voto si estenderà alla lista o alle liste collegate in misura proporzionale ai voti ottenuti nel collegio da ogni singola lista. Il voto è valido anche se si appone il segno sia sul candidato uninominale che sulla lista o su una delle liste collegate; non è possibile il voto disgiunto, cioè votare un candidato uninominale e una lista collegata a un altro candidato uninominale. Sul sito del Comune www.comune.sassari.it saranno pubblicati i dati dell'affluenza e i risultati in tempo reale durante lo spoglio.



Trasporto persone con disabilità. Sarà assicurato in città il trasporto ai seggi delle persone sole con gravi difficoltà motorie. Il servizio è svolto gratuitamente dall'associazione di volontariato "La sorgente”. Gli interessati dovranno contattare, domenica 4 marzo, dalle 10.30 alle 17.30, Gavino Manunta al numero 3208396682 .



Chiusura uffici. Il personale del Comune sarà impegnato nelle attività legate alle votazioni e per questo alcuni uffici lunedì saranno chiusi al pubblico. Sul sito www.comune.sassari.it è pubblicato l'elenco aggiornato.



Orari prolungati per gli uffici del Servizio elettorale e di Punto Città e circoscrizioni. Il Servizio elettorale in piazza santa Caterina sarà aperto venerdì 2 marzo dalle 9 alle 18.00; sabato 3 marzo dalle 9 alle 18 e domenica 4 marzo dalle 7 alle 23. I Punto Città del Settore Servizi al cittadino e all'impresa saranno aperti al pubblico esclusivamente per il rilascio delle carte di identità, tessere elettorali e certificati sostitutivi in corso Angioy 15, oltre all’orario ordinario dalle 8.30 alle 11.30, il 2 marzo dalle 15 alle 18, il 3 marzo dalle 9 alle 18 e il 4 marzo dalle 7 alle 23. Punto città 2, in via G. Bruno, 7/g a Li Punti, venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il 2 marzo dalle 15 alle 18, il 3 marzo dalle 9 alle 18 e il 4 marzo dalle 7 alle 23. La sede di via Padre Luca, 3 a Caniga, seguirà l’orario ordinario, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il sabato dalle 9 alle 12. Punto Città 3, in via Poligono, 2 come la sede di via Dell’Anziano 2, è aperto venerdì dalle 8.30 alle 12.30. A Palmadula, in piazza Dell’Assunta, venerdì dalle 9 alle 13, e 2 marzo, dalle 15 alle 18.



A Tottubella, in piazza Orosei, 7, apertura straordinaria il 4 marzo dalle 7 alle 23. A Campanedda sarà aperto sabato 3 marzo dalle 8.30 alle 13. A La Corte, è programmata l’apertura straordinaria il 3 marzo dalle 15 alle 18.30. Sedi elettorali prive di barriere architettoniche.



Ecco l'elenco delle Sezioni elettorali prive di barriere architettoniche.



Sezioni n. 2 - 3 via E. Costa n. 63 – scuole elementari; Sezione n. 8 via Moscatello n. 15- scuole elementari; Sezione n. 12 via Porcellana n. 15 – scuole elementari; Sezioni n. 48- 49 via Savoia n. 18- scuole elementari; Sezioni n. 53- 54 via De Carolis n. 12- scuole elementari; Sezioni n. 63- 64 via Cottoni n. 4- scuole elementari; Sezioni n. 72- 73 via Ugo La Malfa n. 25- scuole elementari; Sezione n. 77 via Monsignor Saba n. 2- ex istituto alberghiero; Sezioni n. 82- 83 via Civitavecchia n. 65- scuole elementari; Sezioni n. 84- 85 via Monte Grappa n. 2/a- liceo scientifico; Sezioni n. 90- 91 via Washington n. 1-scuole elementari; Sezione n. 93 via Rockefeller 37/b - scuole elementari; Sezioni n. 16-17-18 via Cilea n. 5 – scuole elementari; Sezione n. 22 via Solari n. 2- liceo scientifico; Sezioni n. 29- 30 via Baldedda n. 9/f- scuole elementari; Sezioni n. 40-41 via Manzoni n. 1/a - scuole elementari; Sezione n. 136 via F.lli Catoni Prolung. (S.Orsola)- scuole elementari; Sezione n. 105 via Giov. Maria Simula (San Giovanni); Sezione n. 107 via Antonio Diana (Ottava) – scuole elementari; Sezione n. 111 via Padre Luca (Caniga) – scuole elementari; Sezione n. 113 via Marmilla (La Landrigga) – scuole elementari; Sezione n. 115 via Bancaleddu (Bancali)- scuole elementari; Sezione n. 117 piazza Orosei n. 7 (Tottubella) – locali Circoscrizione; Sezione n. 119 via Girardengo (La Corte)– scuola d'infanzia; Sezioni n. 120 piazza dell'Assunta (Palmadula) – scuole elementari; Sezione n. 121 Regione Baratz (Villa Assunta) – ex scuole elementari.