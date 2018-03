All'Aou di Sassari sabato un incontro sulle malattie rare

Le patologie neuro-muscolari, la miastenia gravis e la distrofia muscolare di Duchenne saranno i temi al centro della giornata di studi organizzata per il 3 marzo a Sassari dall'unità operativa di Genetica dell'Aou di Sassari e dal dipartimento di Scienze biomediche. L'evento, che si volgerà nell'aula magna della Facoltà di Medicina, si inserisce all'interno degli appuntamenti in programma per la giornata mondiale delle malattie rare, arrivata quest'anno all'undicesima edizione.



In Italia la giornata delle “Malattie rare” è coordinata da Uniamo-Federazione italiana malattie rare onlus e da Eurordis. Il tema, quest’anno, come lo scorso, è “La ricerca” che ha un ruolo fondamentale nel fornire ai pazienti le risposte e le soluzioni a loro necessarie.



Quattro le sessioni che vedranno impegnati specialisti sardi e da oltre Tirreno. Alle 9,30, dopo i saluti delle autorità, sarà il direttore dell'unità operativa di Genetica Andrea Montella a introdurre la giornata. Spazio quindi alle due sessioni mattutine: la prima dedicata alla “miastenia gravis” durante la quale si parlerà di inquadramento diagnostico, presa in carico e follow up del paziente. La seconda sessione, invece, si focalizzerà sulla distrofia muscolare di Duchenne. A chiudere la mattina sarà la tavola rotonda sulle due malattie e il ruolo della famiglia.



Le due sessioni pomeridiane, infine, si concentreranno sulle terapie utilizzate oggi per la cura della miastenia gravis e della distrofia muscolare di Duchenne quindi sulle terapie del domani si parlerà di caspasi e di remodelling genetico.



Chiuderà la giornata la tavola rotonda sull'importanza della postura seduta nei pazienti con patologie neuromuscolari.



L'evento è accreditato Ecm per 4,2 crediti formativi.



L'iscrizione potrà essere effettuata esclusivamente on-line tramite compilazione di un form sul sito www.acrosscongressi.com nella sessione "Eventi in corso", entrando nell’evento di riferimento.