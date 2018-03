Impegno politico per "Gioventù nazionale". Incontro pubblico con i candidati del centro destra

I ragazzi del movimento giovanile Gioventù Nazionale hanno incontrato ieri a Sassari all'hotel Leonardo da Vinci i candidati del centro destra alla politiche del 4 marzo, Maria Grazia Salaris e Gabriele Satta. In un aula strapiena hanno coordinato gli interventi i responsabili del gruppo giovanile Gianmaria Chessa Luca Babudieri e Andrea Carbone, governando un pubblico attento ed entusiasta, a pochissimi giorni dal voto. Un incontro importante per le nuove generazioni di futuri amministratori che amano la città di Sassari e che vogliono diventare parte attiva del rinnovamento cittadino e delle sue istituzioni.



I giovani che fanno parte del gruppo sassarese hanno chiesto impegni importanti ai candidati in corsa alle politiche. Temi su cui battere: l' istruzione con la richiesta di abolire il numero chiuso nelle università e il lavoro con programmi specifici e mirati per i più giovani, con uno sguardo più attento alle politiche familiari e al programma pensionistico. Entrambi i candidati Satta e Salaris hanno apprezzato il grande impegno dimostrato dai ragazzi di Gioventù Nazionale, così come la loro dedizione e passione politica. Da parte loro l'impegno a portare avanti le istanze dei giovani, e la promessa di restituire al territorio le attenzioni che merita. "Abbiamo assistito ieri- commenta il consigliere Carta presente all'incontro- ad una bella pagina della politica cittadina, che finalmente ha ascoltato i giovani e le loro idee per il futuro".