Maltrattamenti e atti persecutori: da Olbia a Bancali senza passare dal via

di SSN

Nella mattinata di ieri i Carabinieri della Stazione di Olbia Centro, in esecuzione dell’ordinanza applicativa della misura di custodia cautelare in carcere emessa dall’Ufficio del GIP del Tribunale di Tempio Pausania hanno arrestato M.D., 56 anni, residente ad Olbia e senza fissa dimora perché responsabile di maltrattamenti in famiglia, ricettazione e atti persecutori.



A quest’ultimo, a seguito di diversi interventi su richiesta dei familiari e a tutela degli stessi, era stata applicata la misura di prevenzione del divieto di dimora ad Olbia, puntualmente disattesa, considerato che era già stato segnalato diverse volte alle pattuglie e denunciato per le violazioni della misura.



Nel corso della perquisizione è stato anche trovato in possesso di un coltello e di un telefono cellulare IPhone non di sua proprietà, sottoposti a sequestro. I Carabinieri stanno cercando di risalire al legittimo proprietario del cellulare a cui verrà restituito. Una volta rintracciato, l'uomo è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Sassari- Bancali.