La Torres cala un altro poker

di SSN

La Torres vince ancora. Quattro gol stavolta i sassaresi li rifilano alla Ferrini in trasferta. In vantaggio i sassaresi con Chelo al 10' il pareggio dei padroni di casa con Mancusi al 20'. Il 2-1 per i sassaresi al 22' è opera di Sarritzu. Nella ripresa si scatena Chelo con una doppietta e, per la Ferrini, accorcia le distanze Argiolas. La formazione di Tortora continua a correre verso i playoff