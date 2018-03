Elezioni, crolla il Pd e vola il M5S. Centrodestra prima coalizione. Affluenza nell'Isola al 65,29%

Aria nuova ma non così inaspettata in questa tornata elettorale. I dati nazionali ufficiali attestano una coalizione di centro destra che sale alla camera al 37, 3 % e al senato 37,44 %, mentre il Movimento 5 stelle da solo il partito più votato con un 32,8% alla camera e poco meno al senato con 31,75% di preferenze. Il Pd crolla, un chiaro segnale di insofferenza che si attesta al 23,31% alla camera e 23,40 % al senato. Un parziale degli scrutini fatto poche ore fa, quando ancora lo spoglio è a metà, vede una volata del Movimento 5 Stelle in Sardegna che supera il 40% e praticamente soprassa due volte sia FI che Pd. Secondo le stime nell'area del centro nord ( Nuoro, Ogliastra, Sassari e Olbia) – i Cinque Stelle sono al 42,41 per cento dopo 388 sezioni su 867. Il Pd resta il secondo partito con il 18,62%, terza Forza Italia al 15,22%. La Lega al quarto posto e dietro di lei gli Fdi e Progetto Autodeterminatzione che resta fermo ad un 3,33 %.



I sardi che hanno scelto di non votare sono ancora tantissimi. L'affluenza al voto in Sardegna si è fermata al 65, 29% ,sotto la media nazionale del 72,92%. Un dato in controtendenza rispetto a quello nazionale anche nei risultati. Sembra, almeno dai primi scrutini di questa mattina che il Movimento 5 Stelle abbia nettamente superato la coalizione di centro destra, che al contrario, nel dato nazionale si conferma il primo posto.