La Sardegna è a 5 stelle

Mentre mancano ancora pochi seggi da scrutinare, e nel frattempo che le logiche delle ripartizioni nazionali confermano i tutti i nomi dei candidati ufficiali , c'è un dato che non si può contestare: il Movimento 5 stelle in Sardegna mette le ali e supera la quota del 42, 11 %, staccando di netto la coalizione del centro destra tutta, che si lascia alle spalle con il 30, 9 %. An forte messaggio che i sardi hanno voluto mandare a Palazzo Montecitorio e a Palazzo Madama. I candidati M5S, secondo le prime proiezioni quasi ufficiali, potrebbero addirittura conquistare 16 seggi su 25. Un risultato incredibile confermato dal vantaggio che i pentastellati hanno in tutti i collegi uninominali sia alla Camera che al Senato.