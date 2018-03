Cadavere senza testa nella zona industriale di Olbia. E' giallo

Un corpo senza testa è stato scoperto da un operaio che lavorava nella zona industriale di Olbia. Dai primi rilievi si tratta di un uomo originario di Calangianus, trovato senza vita a bordo dela sua auto, parcheggiata vicino al capannone della ditta Sarda Trasport. Non si hanno notizie in merito alle cause della morte, gli inquirenti non escludono nemmeno il suicidio, anche se la dinamica è tutta da chiarire. Informazioni più dettagliate si avranno dopo i rilievi del Ris di Cagliari che raccoglieranno tutti gli indizi del caso. Tutta la zona è strata vietata al transito e transennata.