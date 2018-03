Torres tennis, sabato presentazione ufficiale delle squadre rossoblu

Si avvicina l’inizio della stagione sportiva e per la Torres Tennis sarà un’altra annata ricchissima di impegni, su molti fronti, grazie alla presenza in 17 competizioni a squadre che coinvolgeranno atleti di tutte le età: “Partecipare ai campionati a squadre è una responsabilità importante - ha ricordato il ds Marco Ticca- che si prende in accordo con la società e che va al di là del risultato del singolo atleta. E’ un obbligo ma, soprattutto, un onore per chi può rappresentare il circolo, la maglia e la città di Sassari, in una competizione in cui sono fondamentali anche i rapporti di solidarietà tra compagni e la condivisione”.



I campionati a squadre rappresentano per la Torres un onere gravoso in termini organizzativi ma sono anche il fiore all’occhiello del Tennis club, con ben 4 di serie C, tutte molto competitive e quest’anno, con uno sforzo ulteriore, lo sponsor ufficiale “E’ ambiente” ha permesso di lavorare in ottica futura.



L’obiettivo dichiarato è quello di puntare alla promozione con la squadra A e di ottenere il massimo da tutti gli atleti, alcuni dei quali giovanissimi, che potranno fare esperienza sul campo e far proseguire la tradizione di coloro che sono cresciuti sulla terra rossa del circolo di via Coradduzza, come Marco Pinna e Federico Pintus, presenti all’incontro odierno con un altro perno della formazione, l’algherese Cristiano Monte. Della prima squadra faranno parte anche coloro che non hanno potuto presenziare : Gianluca Sarais, Giulio Torroni, Vega Hernandez, Lopez San Martin, Andrea Cherchi.



Sul fronte femminile l’auspicio della società è di portare, nell'arco di un paio di anni, anche le ragazze rossoblù a poter competere in un campionato nazionale. La crescita è costante e con impegno e sacrificio i risultati non tarderanno ad arrivare.



Serie C maschile B

Panu, Bura, Oronti N., Pittalis, Dattena, Sgarella, Caggiari

Serie C femminile A

Patta, Monti, Satta, Carlini, Sechi, Sgarella, Pintore

Serie C femminile B

Pinna, Marrosu, Madau, Puggioni

Serie D2 femminile

Cicu, Giua, Ruggiu, Mosseddu.

Serie D3 Maschile

Mura Mat., Oronti A., Genovesi, Burruni, Cesaraccio, Macioccu, Piredda, Scanu

D4 maschile

Pala, Pinna, Pintus, Cattenari, Cillara, Marroccu, Acca

Under 10 misto

Mura Mar., Sanna, Porcheddu, Profili, Milleri

Under 12 femminile

Cicu, Giua

Under 12 maschile

Benenati, Oronti a.

Under 14 maschile A

Pittalis, Mura Mat.

Under 14 maschile B

Ledda, Burrai, Cesaraccio

Under 14 femminile

Puggioni, Sechi, Ruggiu

Under 16 maschile A

Bura, Oronti N.

Under 16 maschile B

Cesaraccio, Genovesi, Macioccu, Piredda, Scanu

Under 16 femminile

Carlini, Marrosu, Pinna, Pintore

Over 50: Rodella, Andolfi e Cillara