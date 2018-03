Sassari, la Cantina Tenuta L’Ariosa a New York per la Vinexpo

Missione internazionale per la cantina Tenuta L’Ariosa dei fratelli Rau. L’azienda sassarese parteciperà alla fiera internazionale VinExpo dal 5 al 6 marzo, a New York, presso il Jacob K. Javits Convention Center.



Un appuntamento prestigioso che si inserisce nel percorso di internazionalizzazione iniziato dalla cantina con l’obiettivo di far conoscere meglio i propri vini a un pubblico internazionale e promuovere l’immagine e i prodotti della Sardegna.



I vigneti della Tenuta L’Ariosa si trovano nell’entroterra sardo, a poca distanza dal mare. La cantina punta su una produzione selezionata, realizzata utilizzando le migliori tecniche di coltivazione e vinificazione per focalizzarsi al meglio sulla qualità.



La fiera internazionale VinExpo New York prevede due giorni di incontri, degustazioni e conferenze tra i grandi del settore in terra americana.

L’azienda Tenuta L’Ariosa sarà l’unica azienda proveniente dalla Sardegna a essere ospitata nello speciale padiglione di Wine Meridian dedicato alle eccellenze italiane.



Il marchio Vinexpo è nato nel 1981 con lo scopo di organizzare eventi dedicati al commercio e alla promozione del vino e degli spirits, e per essi rappresenta oggi il partner internazionale del settore.



Le edizioni sono state tante: di Vinexpo Bordeaux si contano innumerevoli edizioni, mentre Vinexpo Hong Kong (originariamente Vinexpo Asia-Pacific) si tiene regolarmente dal 1998. Nel 2014 Vinexpo si è estesa al mercato giapponese, con il lancio di Vinexpo Tokyo.

Il 2018 è l’anno di Vinexpo New York, che aprirà le porte del mercato statunitense agli exhibitors internazionali.