Ecco tutti i venticinque eletti in Sardegna

L'Isola si scopre Cinque Stelle che vince in tutti i collegi uninominali. Ecco gli eletti alla Camera del Movimento: Mario Perantoni (Sassari); Nardo Marino (Olbia); Mara Lapia (Nuoro); Pino Cabras (Sulcis); Luciano Cadeddu (Oristano);Andrea Mura (Cagliari). Al Senato andranno Gianni Marilotti (Sud Sardegna); Emiliano Fenu (Centro); Maria Vittoria Bogo(Nord).



Per le due circoscrizioni plurinominali sono cinque i seggi per il M5S: Emanuela Corda, Lucia Scanu e Andrea Vallascas (Centro-Sud). Alberto Manca e Paola Deiana (Centro-Nord); Ettore Licheri e Elvira Lucia Evangelista eletti nella circoscrizione unica regionale.



Per il PD, Romina Mura (collegio Centro-Sud)e Giuseppe Luigi Cucca. Alla Camera il sassarese Gavino Manca.



Ugo Cappellacci e Pietro Pittalis vanno alla Camera per Forza Italia che porta al senato Emilio Floris.

Al Senato è eletto il segretario nazionale dei Sardisti Christian Solinas (Lega-Psd'Az), mentre il collegio sud per la Camera premia Guido De Martini (Lega).



Dubbi ancora per il diciassettesimo deputato che verrà eletto con i resti: dovrebbe trattarsi del capolista di Fratelli d'Italia nel sud Sardegna per la Camera, Salvatore Sasso Deidda.