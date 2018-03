Stasera in scena al civico di Sassari "Uno nessuno centomila"

Mercoledì 7 marzo alle 21, sul palco del Teatro Civico di Sassari andrà in scena Uno nessuno Centomila lo spettacolo interpretato da Enrico Lo Verso, adattato e diretto da Alessandra Pizzi. (Premio Franco Enriquez 2017) I biglietti già acquistati in prevendita per la data annullata dello scorso 3 marzo al Teatro Comunale sono validi anche per il 7 marzo al Civico. I posti sono stati riposizionati per settori e fasce di prezzo simili.



Coloro che invece non volessero assistere allo spettacolo del 7 marzo potranno chiedere il rimborso del biglietto presso il punto vendita di acquisto dello stesso, entro e non oltre il 10 marzo. Sono rimborsabili solo i biglietti perfettamente integri.