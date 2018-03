Corso per assistenti familiari, Tula risponde alle critiche del sindacato Fsi

Riportiamo la nota stampa del comune di Tula che ritiene utile precisare le funzioni del corso e le finalità, all'indomani delle critiche mosse dal sindacato Fsi.





"In merito alla stato d’animo e di contrarietà dell’FSI (Federazione sindacati

indipendenti), ci sentiamo in dovere di replicare e rassicurare la federazione sindacale per le critiche rivolte ad un progetto che di fatto è inattaccabile sotto tutti gli aspetti: specialmente quelli che tanto hanno fatto sobbalzare la FSI. Lo facciamo in quanto Comune di Tula, ma anche in difesa dell’Aima, associazione impegnata da anni nel sociale e in difesa dei diritti degli anziani, in particolare quelli affetti da Alzhaimer. In primo luogo è bene chiarire che questo si tratta di un progetto che è nato tra i programmi per l’integrazione, in base alle esigenze del territorio, dei ragazzi titolari di

protezione o richiedenti asilo, e che è stato il Comune di Tula, a volerlo estendere ai 5 ragazzi tulesi, per creare nuove opportunità di formazione.

In secondo luogo i ragazzi tulesi non saranno per nulla svantaggiati rispetto ai loro colleghi di corso extra comunitari, anzi, il corso, che ha un costo di 500 euro, sarà finanziato al 50 % dall’Amministrazione Comunale, che ha intrapreso questa strada per renderlo più accessibile ai suoi cittadini.

Il costo del corso per i richiedenti asilo sarà invece sostenuto da Sdp: la cooperativa sociale che si occupa dell’accoglienza dei migranti.

“Mi rammarico delle tante inesattezze riportate, anche sui social, su questa iniziativa che hanno portato solo a strumentalizzazioni e sentimenti di odio.

Sono incomprensibili infatti le critiche sterili e per niente costruttive, supportate tra l ’altro da informazioni non veritiere, verso questa iniziativa, che invece è accolta favorevolmente da un’Amministrazione che lavora continuamente alla creazione diopportunità per i suoi giovani, siano esse di formazione o di lavoro, senza contare l’occasione che viene data per un confronto tra culture diverse” afferma l’Assessore alle Politiche sociali M.Paola Canu. Questo perché il fine dell’iniziativa è di natura puramente sociale che si tratti di migranti o sardi, includendo gli stessi criteri per gli uni e gli altri. In realtà Nessuno è escluso, poiché sempre per un principio di integrazione, cinque migranti e cinque sardi, faranno gli assistenti domiciliari e verranno finalmente inseriti nel territorio che li ospita, con la possibilità di crearsi un avvenire. Non da meno l’obiettivo che si pone l’AIMA quello di formare dieci futuri assistenti domiciliari in supporto alle famiglie che hanno bisogno di figure professionali formate. Il progetto non lascia niente al caso, compresa la possibilità di delineare un percorso formativo per gli studenti che, con l’alternanza scuola lavoro, potranno toccare con mano quella che potrebbe essere una scelta professionale per il loro futuro."