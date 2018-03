Oltre 100 i pazienti nelle strutture ospedaliere dell'Aou che hanno votato alle politiche

Sono stati oltre un centinaio (dato delle 20,30) i pazienti che, in occasione delle elezioni del 4 marzo per la Camera e il Senato, hanno espresso il loro voto nel presidio ospedaliero dell'Aou di Sassari. Due le sezioni speciali allestite negli ospedali, la numero 128 al secondo piano del Santissima Annunziata e la numero 129 al piano terra della stecca bianca di viale San Pietro.



Le due sezioni hanno consentito l'espressione del voto ai pazienti che, attraverso la direzione di presidio ospedaliero, avevano dichiarato al proprio Comune di residenza la volontà di votare in ospedale. Tanti anche i pazienti allettati ai quali è stato possibile votare. Molti i pazienti residenti nei Comuni della provincia di Sassari ma tanti anche i sassaresi ricoverati.



Dalla direzione aziendale un ringraziamento al personale delle sezioni che, grazie alla disponibilità mostrata, ha consentito il regolare svolgimento delle operazioni di voto, venendo incontro alle particolari condizioni dei pazienti.