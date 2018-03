Alghero, parte la rassegna di cinema al femminile "Cantami o diva"

In occasione dell'8 Marzo, la Società Umanitaria di Alghero, quest'anno in collaborazione con la Compagnia Teatro d'Inverno, la Fondazione META e l'Amministrazione comunale, organizza la consueta rassegna di cinema al femminile. Il focus è su tre donne che hanno cambiato il volto della musica mondiale conferendole un'impronta femminile ricca di sfumature tra luci e ombre, tra leggenda e intimità. Nico (Christa Päffgen), Marianne Faithfull, Janis Joplin, tre icone della musica, tre vite al limite, tre donne dall'umanità vibrante e disperata. Dalla gabbia dell'essere soltanto muse ispiratrici della "musica dei maschi" si liberano grazie al loro talento straordinario e al loro magnetismo senza tempo, diventando protagoniste assolute della loro vita e di quella di milioni di persone che hanno conquistato con la loro musica.

Cantami, o diva prevede tre appuntamenti cinematografici nella Sala Conferenze de Lo Quarter alle ore 18.30. QUesto il programma:



8 MARZO

Nico, 1988 di Susanna Nicchiarelli [Italia, Belgio, 2017, 93']



9 MARZO

Faithfull di Sandrine Bonnaire [Francia, 2017, 61'] v.o. sub.ita.

Il film non ha il visto della censura italiana. L'ingresso è riservato ai maggiori di 18 anni.



10 MARZO

Janis di Amy Berg [USA, 2015, 107']

Ad arricchire il programma, il 9 marzo alle ore 21.00 presso il Teatro Civico, lo spettacolo teatrale Nata Femmina, prodotto da Teatro d'Inverno. Un viaggio tutto al femminile tra ironia e quotidianità, per esplorare l'animo delle donne di ieri e di oggi. Cinque donne, cinque storie, cinque mondi visti con sguardo critico, forse cinico, senza dubbio ironico.



L'ingresso alle proiezioni è libero. Lo spettacolo teatrale prevede un biglietto di 5€ - ridotto under 13 3€.