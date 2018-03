Tribù teatrali porta a Sassari Corinna Grandi di Zelig

Quattro appuntamenti imperdibili con il teatro del panorama nazionale e con dei talenti incredibili. Tribù Teatrali, la rassegna di Teatro di ArtsTribu vi aspetta a partire da Sabato 10 Marzo al Teatro Ferroviario. Ad aprire le danze ci sarà Corinna Grandi, attrice comica lombarda, con alle spalle importanti esperienze come stand up comedian in teatro e in tv, in programmi come “Zelig Off”, “Zelig Circus” e “Central Station”.



“Cosa Sarà Mai” è un monologo che fa ridere e riflettere sul tema della maternità, senza peli sulla lingua. Lo spettacolo, che il giorno prima sarà allo Zelig di Viale Monza a Milano, è una prima assoluta regionale. Corinna Grandi vive e lavora a Milano dove ha studiato recitazione presso il Teatro Libero e frequentato numerosi laboratori (Paolo Rossi e la Baby Gang, Walter Leonardi, Serena Sinigaglia, Vladimir Olshansky, Paolo Nani). Attrice di inclinazione comica, si avvicina in questi anni al mondo della radio e della clownerie, e dopo alcune esperienze in tv approda a Zelig Off e Zelig Circus nel 2013. Dello spettacolo la critica dice:



"Uno spettacolo che si ha voglia di tornare a vedere, invitando anche gli spettatori allergici al teatro, certi che non rimarranno delusi. Non manca nessuno degli ingredienti che servono per uno spettacolo coinvolgente: umorismo brillante e politicamente scorretto, esecuzione tecnicamente impeccabile e la garanzia di una performance che non è mai uguale a se stessa, dato che l’attrice si concede episodici inserti completamente improvvisati".



I biglietti sono disponibili in Via Roma 105 a Sassari, su www.artstribu.it o al botteghino del Teatro Ferroviario a partire dal pomeriggio di sabato.