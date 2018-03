Commento post elezioni del M5S Alghero: " Un cappotto a 5 stelle"

La vittoria del Movimento 5 Stelle, partito più votato in questa tornata elettorale, raccontata dai portavoce del Movimento Cinque Stelle in Consiglio comunale ad Alghero, Graziano Porcu e Roberto Ferrara:



"Passata l’euforia dei primi istanti dalla chiusura delle urne, ci sembra doveroso ringraziare i tanti che ci hanno supportato e i tantissimi che ci hanno dato fiducia votandoci. Il Movimento 5 stelle è infatti oggi la prima forza politica in Italia ed in Sardegna dove, così come ad Alghero, ha superato il 42%. Il Movimento continua a crescere dunque, e con esso crescono le persone che con sacrificio si impegnano giorno dopo giorno per far si che si possa ribaltare un sistema di potere che ha devastato il presente e che ci lascia poche speranze per il futuro. Forza Italia e il PD, i due partiti che ci hanno governato negli ultimi venticinque anni sono stati sonoramente bastonati da un popolo stufo di essere usato, ignorato e umiliato.

In Sardegna e ad Alghero, per esempio, continuiamo ad avere al governo persone che campano di politica da un ventennio e che purtroppo stentano a capire che, a questo punto, il loro tempo è terminato. Il PD ad Alghero si è fermato al 13%, nonostante un Sindaco che il giorno prima delle elezioni ha pensato bene di dargli un solido e determinato sostegno, dimenticandosi di essere il sindaco di tutti. Forza Italia con il suo 14% esiste in Sardegna grazie esclusivamente all’appoggio della Lega, quella stessa lega per cui ieri gli invasori eravamo noi terroni del Sud. Al di fuori di questo marciume c’è il Movimento 5 stelle, un movimento formato da semplici cittadini che si sono messi a disposizione di un sogno, forse utopico ma sempre più reale, cittadini liberi e lontani dai poteri forti ma vicini alla gente. Cittadini che mettono a disposizione competenze e sensibilità nell’interesse di tutti.

La campagna elettorale è stata lunga ed impegnativa, condita da bassezze di ogni genere, abbiamo tenuto duro e non abbiamo mai risposto alla pochezza di chi ci insultava. Abbiamo ottenuto un risultato eccezionale, 16 tra Deputati e Senatori in Sardegna tra cui Paola Deiana, una nostra concittadina, che è stata eletta alla Camera dei Deputati, la prima donna algherese nella storia della Repubblica.

Adesso non ci rimane che lavorare sodo per poter continuare a sognare un futuro migliore per la nostra terra e per i nostri figli. A riveder le stelle”