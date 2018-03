Abbanoa, nasce il software unico del servizio idrico

Abbanoa ha completato la fase di avvio del nuovo sistema informatizzato e da domani saranno nuovamente operativi gli sportelli commerciali con importanti novità per i clienti. Dalla prossima settimana nel sito www.abbanoa.it sarà attivato anche il nuovo sistema di sportello on line “Prontoweb” che consentirà di eseguire numerose operazioni direttamente da pc e con la prossima fase di implementazione anche su smartphone e tablet. E’ il punto di arrivo di un lungo processo che ha portato a creare un’unica piattaforma digitale nella quale, nei giorni scorsi, sono confluiti ben un miliardo di righe di dati (l’equivalente dei database di 400 Comuni). Un’operazione delicata effettuata avvalendosi delle migliori professionalità del settore.Banche dati certificateSino al 2011 Abbanoa aveva ricevuto da Comuni e Società oltre 125 anagrafiche clienti, tutte non aggiornate e nel 99 per cento dei casi con dati non certificati, contenuti da tabulati cartacei e file excell. La massiccia campagna di censimento delle 720mila utenze in tutto il territorio regionale, l’ammodernamento del parco contatori con mezzo milione di apparecchi sostituiti e l’avvio della fase di digitalizzazione con l’introduzione di letture certificate avevano già consentito di bonificare le banche dati ricevute con risultanti eccezionali. Nel 2006, anno zero di Abbanoa, le fatture a saldo (basate su letture reali) erano appena il 7 per cento. Oggi superano il 90 per cento. Ogni anno vengono emesse oltre due milioni di bollette e appena lo 0,5 per cento è oggetto di reclamo: un valore destinato a ridursi ancora.Il nuovo sistema informatico. La nuova piattaforma funzionerà con una manipolazione manuale dei dati pressoché inesistente: tempi certi, zero carta e zero errori. Per ciascun cliente è organizzata una “cartella” che contiene la registrazione di tutto ciò che ha riguardato quella posizione, con indicazione della data, del tipo di evento, dell’operatore che ha eseguito la registrazione, con copia del documento che legittima l’operazione stessa. A lato pratico sono diverse le novità che il nuovo sistema informatico consente di rendere immediatamente disponibili: per esempio i sopralluoghi per le verifiche dei contatori o per nuovi allacci saranno eseguiti su appuntamento, volture o subentri potranno essere presentati senza effettuare versamenti anticipati (i costi saranno addebitati nella prima fattura consumi) e gli uffici potranno stampare direttamente i bollettini postali precompilati anche per i piani di rateizzazione.Rivoluzione digitale. Con la nuova piattaforma ERP (enterprise resorce planning) Abbanoa ha realizzato una completa integrazione tra i diversi moduli software. Dalle richieste dei clienti si passa in tempo reale all’operatività sul campo: gli operatori ricevono su tablet l’ordine di lavoro, organizzato dal sistema secondo le priorità codificate e secondo i migliori itinerari e tempi di intervento. Anche gli interventi sui contatori sono tutti registrati su supporti informatici e acquisiti dal software di fatturazione senza alterazioni possibili e interventi manuali.Nuovi servizi web. Abbanoa è ora in grado di supportare il processo di digitalizzazione della gestione del cliente, allargando la gamma delle prestazioni agibili via web (comodamente da casa) e favorire controlli di sistema nella correttezza della lavorazione dei dati del cliente avvalendosi di tecnologia mobile. Dal punto di vista del cliente, il nuovo sistema informativo apre la strada ad un ampliamento di servizi web molto rilevante, in aggiunta al pagamento automatizzato.Dal 13 marzo entrerà in funzione anche ”Pronto web”, uno sportello online con tanti servizi web in più, che si aggiungono a quelli già esistenti. I clienti, comodamente da casa, potranno effettuare le seguenti operazioni:1. Nuovo allaccio idrico integrato (acqua, fogna, depurazione)2. Nuovo allaccio idrico (solo acqua)3. Nuovo allaccio fognario4. Lavori modifica allaccio5. Prima attivazione6. Subentro/Riattivazione7. Voltura e Voltura per successione8. Voltura a titolo gratuito9. Disdetta10. Intervento di verifica pressione11. Intervento di verifica misuratore12. Reclamo fatturazione13. Richiesta informazioni scritta14. Reclamo generico15. Richiesta di rimborso16. Piano di rientro17. Variazione indirizzo spedizione documenti18. Variazione tariffa applicata19. Consultazione bollette e grafico consumi20. Caricamento autolettura (scrittura diretta su DB in caso di lettura21. valida)22. Variazioni anagrafica – dati di contatto (scrittura diretta su DB)23. Pagamento online