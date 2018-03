Campionato Italiano Juniores e Esordienti Stile Libero, 3 titoli italiani per l'Athlon

Simone Vincenzo Piroddu medaglia d’oro, in meno di un mese conquista tre titoli Italiani, anche nella classe Juniores, si riconferma per l’ennesima volta Campione d'Italia 2018, Medaglia d’argento nella classe Esordienti con Emanuele Masia e Bronzo con Ricardo Bussu nella Lotta Stile Libero Olimpica.

Due campionati Italiani Junior e Esordienti maschili in contemporanea nei due giorni di Sabato e domenica, hanno partecipato 55 società sportive e oltre 320 atleti, selezionati da ogni regione d'Italia, la manifestazione si è svolta al PalaPelicone del Centro Olimpio Federale di Ostia Lido il 3 e 4 marzo scorsi.



La Polisportiva Athlon Sassari, allenata da Mario Piroddu, ha schierato in campo sei Lottatori, i quali hanno saputo difendere i colori della nostra isola e portare a casa un grande risultato. Si conferma anche nella classe junior per il 2018, Simone Vincenzo Piroddu Campione d'Italia, terzo titolo italiano conquistato in meno di un mese, che ha gareggiato nella categoria di peso kg. 61 vincendo nettamente quattro combattimenti per manifesta superiorità, prima dell’limite, compreso l’ultimo combattimento contro l’Abruzzese, Di Giosia Guido Club Take Down. Medaglia d’argento per Emanuele Masia che gareggiato nella classe Esordienti nella categoria di peso Kg. 44, che ha sostenuto ben quattro combattimenti, con tre vittorie, perdendo il combattimento di finale per il primo e secondo posto, contro Caresia Elia del Club Rovereto.



Medaglia di Bronzo per Ricardo Bussu, che gareggiato nella classe esordienti nella categoria di peso Kg. 52, ha sostenuto ben cinque combattimenti, con tre vittorie nette per manifesta superiorità e perdendo il combattimento con il bravissimo Matrullo Raffaele del club Wrestling Liuzzi Napoli. Altri importati risultati arrivano dalla pattuglia della Polisportiva Athlon Sassari: Mauro Pazzona Kg.38, Fabrizio Mameli Kg 57, Antonello Garau Kg.61 e Alex Romanello Kg.70 Simone Vincenzo Piroddu nei prossimi giorni con la nazionale Italiana di Lotta, sarà in ritiro collegiale per circa 20 giorni al centro olimpico di Machačkala in Russia, per la preparazione in vista del campionato del mediterraneo che si svolgeranno questo fine mese di Marzo in Algeria, successivamente continuerà la preparazione in avvicinamento campionati Europei fine Aprile che si svolgeranno Ucraina Kieve e i Campionati del Mondo che si svolgeranno in Croazia a Zagabria dal 02/08 Luglio.