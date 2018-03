Sassari, in diverse zone della città l'acqua non è adatta al consumo

In via Napoli, via Ferrucci, via Milano, via Verona, via Catalocchino, via Livorno, via Tempio, via Alghero, via Savona, via Torres, via Galilei, via Deffenu, via Rizzeddu, via Venezia, via Deffenu, viale Dante, via Duca degli Abruzzi, via Roma, via Asproni, via Genova, via IV Novembre, via Marsiglia, via Civitavecchia, via Fermi e via Besta l'acqua non è adatta al consumo umano diretto come bevanda e per la preparazione degli alimenti. Può essere utilizzata per tutti gli usi igienici compresa l'igiene personale. Il sindaco Nicola Sanna lo ha disposto oggi con un'ordinanza a seguito dei controlli compiuti dal dipartimento di Prevenzione - servizio Igiene degli alimenti e della Nutrizione della ATSSardegna. Dagli esami è emerso che l'acqua della condotta non è conforme ai parametri dei trialometani.



Persiste il divieto anche nei quartieri di Luna e Sole (via Luna e Sole-via Barzini, via Stanis Manca, via de Gasperi, via Pastore, via Basso, via Cottoni, via Mastino, via Arquer, via de Martis, via di Vittorio, via Pittalis, via Fratelli Cao, via Giaccobbe, via Ciasca, via de Andrè, via Zanetti), Lu Fangazzu (viale Adua, via Dessì, via Lu Fangazzu, via Fadda), Carbonazzi (via Vardabasso, via Siglienti, via Melis, via Forlanini, via Ugo la Malfa, via Nicolodi, via Umana, via Gurnerio, via Sieni, via Giagu, via Carlo Felice, via Chironi, via Casu, via Nenni), Monte Rosello Alto (via Pigliaru, via Delledda,Via Delitala, via Falchi, via Marogna, via Castiglia, via Bertino, via Frassetto, via Pirino, via Nievo).