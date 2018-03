Alghero. Va a fuoco un climatizzatore per un corto circuito, paura nella palazzina

Uno scoppio, la scintilla e poi le fiamme. Un corto circuito ha rischiato di causare danni ingenti sia ai passanti che al palazzo e alle macchine sottostanti. Un climatizzatore ha preso fuoco ieri pomeriggio intorno alle 17 30 in via xx settembre ad Alghero. I vigili del fuoco sono stati chiamati immediatamente e la camionetta è arrivata in pochi minuti. Nel frattempo però le fiamme hanno aggredito il terrazzino sottostante, per fortuna nessun danno agli abitanti del palazzo. Al momento dello scoppio, un signore e una ragazza stavano transitando proprio sotto il climatizzatore. Sono stati avvisati da un passante e si sono messi in sicurezza. I vigili del fuoco hanno usato gli idranti e in pochi istanti hanno spento le fiamme.