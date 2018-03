Sassari, acqua di nuovo potabile al Monte Rosello Alto e a Luna e Sole

Nei quartieri del Monte Rosello Alto e di Luna e Sole l'acqua è di nuovo potabile. Secondo le ultime analisi compiute dall'ATSSardegna di Sassari Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene degli alimenti e della Nutrizione i parametri sono rientrati nella norma, pertanto il vicesindaco Fabio Pinna ha revocato parzialmente l'ordinanza che ne vietava il consumo umano diretto. Persiste invece il divieto a San Giuseppe (via Napoli, via Ferrucci, via Milano, via Verona, via Catalocchino, via Livorno, via Tempio, via Alghero, via Savona, via Torres, via Galilei, via Deffenu, via Rizzeddu, via Venezia, via Deffenu, viale Dante, via Duca degli Abruzzi, via Roma, via Asproni, via Genova, via IV Novembre, via Marsiglia, via Civitavecchia, via Fermi e via Besta), Lu Fangazzu (viale Adua, via Dessì, via Lu Fangazzu, via Fadda) e Carbonazzi (via Vardabasso, via Siglienti, via Melis, via Forlanini, via Ugo la Malfa, via Nicolodi, via Umana, via Gurnerio, via Sieni, via Giagu, via Carlo Felice, via Chironi, via Casu, via Nenni).