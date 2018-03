Porto Torres. Bando pubblico per due licenze di noleggio con conducente

L'offerta dei servizi di mobilità nel territorio sarà ampliata. È stato, infatti, pubblicato il bando di concorso per l'assegnazione di due licenze di Noleggio con conducente, il servizio di trasporto pubblico attivabile su richiesta degli utenti. Il bando prevede punteggi maggiori per chi è proprietario di mezzi accessibili e sostenibili, per chi presenterà certificazioni di lingue straniere e per coloro che si impegneranno a svolgere servizi nell'isola dell'Asinara.



«All'Amministrazione sono arrivate numerose richieste per l'ampliamento del numero delle licenze di Ncc. Abbiamo ritenuto di doverle accoglierle – spiega il Vicesindaco, Marcello Zirulia – anche in considerazione dei bisogni di una città come la nostra, che ha un porto in cui sbarcano centinaia di migliaia di passeggeri, un'isola parco meta di tantissimi turisti e località dell'hinterland particolarmente frequentate da chi arriva o soggiorna in città». Il bando è stato pubblicato nella home page del sito web del Comune, sezione Bandi di concorso. «Nell'elaborazione del bando si è tenuto conto dell'importante lavoro svolto dalla Commissione consiliare competente. Sono state recepite le proposte compatibili con le normative – aggiunge Marcello Zirulia – e sono stati inseriti requisiti mirati a rendere sempre più sostenibile e professionale un servizio utilizzato soprattutto da visitatori e turisti». Il provvedimento prevede punteggi maggiori per la conoscenza documentata di una o più lingue straniere, l'impegno all'effettuazione di servizi sull'isola parco che dovranno essere rendicontati, la disponibilità di un veicolo attrezzato per persone portatrici di handicap e punteggi a scalare attribuibili a seconda della modalità di alimentazione del veicolo (ad energia solare, elettrica, a metano o Gpl, benzina o diesel). Un ulteriore incremento del punteggio sarà attribuito se il veicolo avrà una classificazione ambientale Euro 6. La documentazione dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12 del 6 aprile 2018, in busta chiusa all’ufficio protocollo del Comune di Porto Torres o tramite raccomandata. Per informazioni gli utenti interessati possono contattare il Comando della Polizia Locale al numero 079 5008501.