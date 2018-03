Olbia. Picchia la madre, arrestato dai Carabinieri

Nel corso della notte i Carabinieri del NORM di Olbia hanno arrestato H. V., ucraino residente ad Olbia perché responsabile di maltrattamenti in famiglia. Giunti sul posto dopo una segnalazione, all’interno dell’abitazione i militari hanno trovato sia la madre di H.V. che era stata colpita al volto con calci e pugni che lo stesso uomo; questi, scoperto, ha tentato di prendersela con i Carabinieri che lo hanno immediatamente immobilizzato e tratto in arresto.

All’arrivo dell’ambulanza del 118 la madre è stata trasportata al Pronto Soccorso dove è stata giudicata guaribile con 20 giorni di prognosi per contusioni varie, mentre il giovane è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Reparto Territoriale dei Carabinieri di Olbia.

A conclusione della direttissima che si è tenuta nella mattinata odierna presso il Tribunale di Tempio Pausania l’arresto è stato convalidato e ad H.V. è stata imposta la misura del divieto di dimora nel comune di Olbia.