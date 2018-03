Mimose? Si ma è tempo di asparagi!

Mimose e fiori per 1 donna su 2. E’ quanto emerge da una rilevazione on line della Coldiretti in occasione della festa dell’8 marzo sui regali più popolari per il tradizionale appuntamento che celebra la forza e il ruolo del mondo femminile nella società. Se il 39% degli italiani ha scelto fra i 12 milioni di rami di mimose prodotte in Italia – sottolinea la Coldiretti - un altro 8% si è orientato su altri fiori mentre un 14% ha scelto dolci, cioccolatini e altri doni. C’è però anche una corposa minoranza di 4 italiani su 10 che ha deciso di non regalare nulla, nonostante la forza celebrativa di una giornata che risale al 1908 quando un gruppo di operaie decise di scioperare per vedere riconosciuti i loro diritti, mentre è dal 1946 – spiega la Coldiretti - che in Italia le mimose sono state scelte come il simbolo dell’8 marzo grazie anche alla loro capacità di fiorire in anticipo rispetto alla primavera astronomica.



Ma quest’anno – spiega Coldiretti - i cambiamenti climatici e l’ultima ondata di gelo siberiano hanno costretto i produttori ad anticipare la raccolta per salvare i fiori appena sbocciati. I ramoscelli che verranno regalati – sottolinea la Coldiretti – sono praticamente tutti di origine nazionale e soprattutto della provincia di Imperia in Liguria dove operano circa 1500 produttori e dove si realizza oltre il 90 per cento della produzione italiana. Oltre a essere il simbolo della presenza femminile nel mondo, dalla famiglia al lavoro, la mimosa esprime anche un importante valore ambientale perché – rileva la Coldiretti – è coltivata in Italia con tecniche eco-compatibili soprattutto nei tipici terrazzamenti che si affacciano sul mare e che senza le piante di mimosa sarebbero destinati al degrado e all’abbandono.



La mimosa ultimamente, è sostituita dai più originali da un bel mazzo di asparagi, che tra febbraio e marzo colorano e profumano tutto il nostro territorio. Ci sono anche quelli che preferiscono la variante carciofo, che in questo momento costa meno, ed offre una piatto decisamente saporito ed invitante in qualunque modo essi vengano cucinato. Il consiglio, per tutti coloro che festeggiano questa ricorrenza, è abinare mimose, carciofi ed asparagi, il risultato potrebbe essere inaspettato!



Nel linguaggio dei fiori la mimosa simboleggia forza e femminilità, mentre secondo l’aromaterapia è utile contro gli stati d’ansia, stress e tensione nervosa, facilita l’apertura verso gli altri e una buona disposizione verso il mondo. Per i carciofi e gli asparagi l'unico linguaggio che conosciamo è quello culinario, da non sottovalutare, poichè fornisce un valido aiuto al nostro equilibrio psicofisico e al nostro benessere.